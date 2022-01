A Scilla l'iniziativa "Adotta un bene comune": l'annuncio del Sindaco

scilla "L'amministrazione comunale continua nel percorso di crescita turistica, culturale e ambientale di Scilla. Tra tutte le iniziative che sono in cantiere dalla realizzazione di opere a iniziative culturali, in questi mesi abbiamo lavorato, come promesso in campagna elettorale, per creare i presupposti e rendere più dignitoso il verde pubblico nella nostra città.

Per la prima volta è stato approvato un regolamento per la gestione del verde pubblico dopodiché nella giornata di oggi è stata pubblicata sul sito del comune una manifestazione di interesse per tutti coloro che vorranno adottare un bene comune. L'idea è quella che le attività commerciali e le associazioni del territorio diano un contributo a rendere più decorosa la nostra città". Così su facebook il sindaco di Scilla Pasquale Ciccone.

Le istanze dovranno pervenire a partire da lunedì 31 gennaio fino ad esaurimento delle aree verdi messe a bando e potranno partecipare associazioni, imprese ed esercizi commerciali.

Di seguito il link alla manifestazione di interesse: