Per il Porto di Bagnara ulteriori 11 milioni di euro: nota stampa dell'Amministrazione Comunale

Porto BagnaraCon decreto n. 23165 del 28/12/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha finanziato il II lotto funzionale del progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del porto di Bagnara Calabra, per l’importo totale di € 11.282.443,53. Oltre alla messa insicurezza, è previstala riqualificazione ambientale, la bonifica e il rilanciodell’intera area portuale.

Più precisamente, il primo lotto, già oggetto di finanziamento da parte della Regione Calabria, per un totale di €9.300.000, consentirà il ripristino strutturale della parte terminale e della radice del molo di sopraflutto, fortemente danneggiati dalle eccezionali mareggiate del Dicembre 2019. Il secondo lotto, invece,consentirà di mettere in sicurezza, bonificare, riqualificare e rilanciaredefinitivamente l’area portuale.

Il progetto finanziato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nel Luglio 2020, è stato successivamente modificato nel Maggio 2021, per adeguarlo alle indicazioni ministeriali ed alle criticità emerse nell’ambito del sequestro dell’area operato dalla Procura di Reggio Calabria nel mese di

Febbraio 2021. Esso prevede sostanzialmente:

✓ la rifioritura e il potenziamento della mantellata di protezione del porto;

✓ la bonifica dei fondali interni al porto;

✓ la riqualificazione ambientale delle aree interne al porto;

✓ la realizzazione di un sistema integrato di depurazione e riciclo;

✓ la realizzazione di un’area attrezzata per la cantieristica navale;

✓ la realizzazione del mercato ittico;

✓ la fornitura di nuovi pontili galleggianti e di attrezzature per la darsena turistica;

✓ la creazione di nuovi servizi a supporto della marineria e della darsena turistica;

✓ il rifacimento delle reti e degli impianti presenti nell’area portuale.

L’aver intercettato oltre 20 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione del porto, a poco più di due anni dalle terribili mareggiare che hanno colpito Bagnara, è un risultato eccezionaleche premia il duro lavoro portato avanti dall’Amministrazione Comunale per consentire la rinascita della più importante infrastruttura cittadina, sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale e dei servizi offerti alla marineria e ai diportisti. Abbiamo inteso pensare in grande, progettando un programma di interventi che renderà il porto sicuro, moderno e dotato di tutti i servizi utili alla flotta peschereccia e all’attività turistica. Saràrealizzata un’infrastruttura che potrà risultare vero volano di sviluppo per l’intera comunità bagnarese, fulcro dell’economia dell'intera Costa Viola. Al dirigente che ha proposto il progetto, il geom. Domenico Pitasi e all'ing. Giancarlo Morello vanno i nostri sentiti ringraziamenti per aver lavorato con grande impegno affinché si potesse centrare questo importante obiettivo.

L’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra