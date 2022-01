Spoleti: Bagnara, Palmi e Seminara firmano la convenzione per la gestione associata e coordinata delle attività di Valorizzazione e Promozione del Sentiero del Tracciolino

Spoleti - Arfuso - RanuccioCon la firma della convenzione, afferma il consigliere delegato Michelangelo Spoleti, si conclude l'iter procedurale che permetterà da oggi ai tre comuni di avere un importante strumento per poter lavorare in sinergia per porre risalto a questo antico Sentiero del Tracciolino, che si collega con la Strada di Granaro e il Sentiero Francese per arrivare al porto turistico di Bagnara Calabra, e rappresenta un percorso naturalistico di estrema bellezza, ricco di storia, cultura e di tradizioni. La valorizzazione dello stesso è di fondamentale importanza per mettere in evidenza le peculiarità dell’intera area della Costa Viola e dei Comuni che attraversa.

Un accordo che è stato fortemente voluto dalle associazioni e dalle forze politiche, e che ha visto la deliberazione all'unanimità da parte del Consiglio Comunale, convinti del fatto che in questo particolare momento storico, è estremamente importante che le istituzioni insieme agli enti locali e alle associazioni debbano lavorare e dialogare in sinergia su programmi e temi riguardanti lo sviluppo turistico, economico e produttivo del nostro territorio, dove nel frattempo la costituzione di Cooperative per la produzione dell’uva Zibibbo sta riscuotendo notevole successo anche nei prodotti dolciari e nella cucina tipica locale a marchio DE.C.O. Sono tante le idee ed i progetti in campo che da domani, grazie alla cooperazione dei tre comuni che questo importante strumento ha unito, insieme alla collaborazione delle associazioni, possono essere concretizzati in vista anche di importanti fondi nazionali e comunitari che sono in atto.

Ric e pubbl