SCILLA Ciccone, "sulla Casa della Salute giochiamo una partita decisiva". Stasera nuovo appuntamento davanti all'ex Ospedale

Ospedale Scilla - Sit-in "Questi mesi saranno decisivi per ottenere risultati importanti per il nostro territorio, dal ripristino dell'orario notturno del punto di primo intervento alla realizzazione dei lavori nella casa della salute". Interviene così sui social il sindaco di Scilla Pasquale Ciccone che invita ancora una volta gli scillesi e tutta la popolazione dei paesi limitrofi ad interessarsi e partecipare alle iniziative in programma a salvaguardia dell'ex spedaledi Scilla.

"Oggi più che mai - continua - è il momento di far sentire la nostra voce. Abbiamo l'obbligo di difendere i nostri diritti. Lodevole l'iniziativa di decine di cittadini scillesi che ormai da mesi si riuniscono ogni lunedi alle ore 19.00 di fronte alla struttura sanitaria in un sit-in pacifico per tenere alta l'attenzione sulle problematiche della struttura. Qui il mio invito a far sì che tanti altri cittadini si uniscano e presenzino il lunedi sera. Non possiamo mollare perché da qui passa il futuro della sanità nel nostro territorio".

Un primo risultato viene annunciato dallo stesso Sindaco con la possibilità per "la popolazione di Scilla, Bagnara Calabra e Sant'eufemia D'Aspromonte di effettuare i tamponi ogni sabato con il ritorno del drive in davanti alla Casa della Salute".

Red