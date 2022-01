E' on line il nuovo sito del Comune di Campo Calabro

Nelle prossime settimane il sito sarà implementato con ulteriori funzioni innovative (SPID, PagoPA ed altro) che renderanno ancora più semplice e diretto il rapporto con il Comune ed i suoi uffici e verranno progressivamente attivate tutte le funzioni. <<Questa rinnovata infrastruttura digitale - conclude il primo cittadino - è un significativo passo in avanti nella innovazione tecnologica, la comunicazione istituzionale, la trasparenza e l'informazione ai cittadini, che sarà utile per favorire ancor più la partecipazione e la condivisione del lavoro dell'amministrazione. Ritenendo il complesso lavoro fatto dagli uffici un dovere, come al solito ringrazio solo i volontari. Grazie a Marco Cassone, che ci ha (gratuitamente) assistito in questo complesso lavoro di modifica ed adeguamento delle interfacce grafiche, migrazione dei contenuti, coordinamento nella tempistica>>.