Guardia Merdica, l'Ass.Socialista "Francesco Zoccali" sostiene l'iniziativa di "Rinascita per Bagnara"

1 1 guardia medica Arriva il sostegno dell'Associazione Socialista "Francesco Zoccali" di Bagnara Calabra all'iniziativa, lanciata nei giorni scorsi dal capogruppo di "Rinascita per Bagnara" Adone Pistolesi, di attivare le Forze dell'Ordine per fare luce sulle vicende legate alla mancata copertura dei turni notturni presso la Guardia Medica della cittadina della Costa Viola. L'associazione, nelle scorse settimane, aveva espresso la propria «seria preoccupazione» per «lo stato di degrado nel quale è precipitata la comunità cittadina», di cui l'aggressione al giovane medico del 21 dicembre scorso proprio presso il Poliambulatorio bagnarese ne rappresentava «l'ultimo indegno sigillo».

I socialisti bagnaresi invitavano le forze politiche «ancora attive e credibili» ad avviare «in tempi strettissimi una riflessione comune sullo stato delle cose e sulle prospettive da individuare, indicare e percorrere». L'esposto-denuncia, presentato da Pistolesi al Comando Stazione dei Carabinieri di Bagnara nei giorni scorsi, parla di una «cittadinanza già gravemente penalizzata» dalla chiusura del Punto di Primo Intervento dell'ex ospedale "Scillesi d'America" e di «inezia degli enti di competenza, che non hanno provveduto a pubblicare i bandi per la copertura dei posti carenti», con eventi che, nel corso degli anni, hanno contribuito allo «smantellamento dei presidi di primo intervento». Da qui la richiesta, rivolta ai Carabinieri, di porre in atto «gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti», valutando «eventuali profili di responsabilità penale e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei confronti degli stessi». Pistolesi incassa il sostegno dell'Associazione Socialista Francesco Zoccali, la quale osserva l'opportunità a che «il Comune», qualora «non lo avesse già fatto, si costituisca parte civile in modo da poter partecipare alle indagini». Sostegno che, dunque, assume una rilevanza pubblica anche nel dibattito politico cittadino, con un'adesione che può costituire base per un percorso comune, quanto meno avendo riguardo della tematica relativa alla Guardia Medica.

Red