BAGNARA CALABRA Guardia medica, "Amiamo Bagnara" chiede al Sindaco l'attivazione di un servizio di sorvegianza privata

Amiamo Bagnara Premesso che dal 21 dicembre 2021, data in cui avveniva la vile aggressione del giovane medico, ad oggi ancora non è stato riattivato il servizio di Guardia Medica nella nostra cittadina.

Vista anche la chiusura del P. O. di Scilla e di conseguenza il nosocomio più vicino in caso di urgenza è quello di reggio Calabria, il gruppo Amiamo Bagnara chiede al Sindaco di valutare l'opportunità di stipulare un'intesa con Società di Sorveglianza privata per garantire la sicurezza durante il turno notturno al medico della Guardia Medica in modo che possa essere ripristinato il servizio.

