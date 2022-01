BAGNARA CALABRA Guardia medica, esposto denuncia ai Carabinieri di Adone Pistolesi

Adone Pistolesi - Rinascita per BagnaraIo sottoscritto Sig. Adone Pistolesi, nato a Bagnara Calabra (RC) il 29 aprile 1964, residente in (89011) Bagnara Calabra (RC), Via Antonio De Leo n. 9, in qualità di pubblico cittadino e in veste di consigliere comunale e capogruppo della lista civica “Rinascita per Bagnara” del comune di Bagnara Calabra, espone quanto segue.

PREMESSO

- che il comune di Bagnara Calabra, sito in provincia di Reggio Calabria, conta una popolazione di circa 10.000 abitanti in misura prevalentemente anziana, con pazienti oncologici e/o affetti da morbosità gravi;

- che dal 30 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 la predetta cittadina, nel pieno di una recrudescenza pandemica e un altrettanto numero esponenziale di pazienti affetti dalla patologia Covid-19, è stata privata del servizio di Guardia Medica;

- che la predetta cittadinanza è stata già gravemente penalizzata e privata dalla chiusura del PPI ex Ospedale di Scilla;

- che gli spiacevoli accadimenti di cui sopra si inseriscono nell’ambito di un assoluto interesse pubblico, quale il diritto alla salute, tutelato e garantito all’art. 32 della Costituzione Italiana;

- che nell’inerzia degli Enti di competenza, che non hanno provveduto a pubblicare i bandi per la copertura dei posti carenti di Guardia Medica, i suesposti fatti rappresentano l’ennesimo oltraggio nei confronti di tutta la popolazione bagnarese;

- che la situazione già compromessa dai numerosi accadimenti susseguitesi nel corso degli anni, volti allo smantellamento dei presidi di primo intervento,connota di un ulteriore gravità i fatti sopraesposti;

- che il suddetto esposto ha lo scopo di porre all’attenzione di questo Ill.mo Comando della Locale Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra gli accadimenti descritti, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale sugli specifici fatti dedotti.

Tutto ciò premesso e ritenuto, io sottoscritto Sig. Adone Pistolesi in qualità di pubblico cittadino e in veste di consigliere comunale e di capogruppo della lista civica “Rinascita per Bagnara” del comune di Bagnara Calabra,

CHIEDE

all’Ill.ma S.V. che vengano posti in atto gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in premessa, valutando, qualora ne sussistano gli estremi, gli eventuali profili di responsabilità penale e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei confronti degli stessi.

Adone Pistolesi