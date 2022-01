Ospedale della Piana, un altro tassello verso l'avvio dei lavori

Ospedale Piana

Continua senza sosta il lavoro per far proseguire l'Iter burocratico per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana, che vede in questi giorni un importante passo in avanti. Nella giornata di ieri si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Palmi e avente in oggetto “Concessione per la realizzazione e la gestione del Nuovo Ospedale della Piana. Terre e rocce da scavo. Piano di caratterizzazione”.