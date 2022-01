Ordinanza di Occhiuto, si torna a scuola il 10 gennaio

Si torna a scuola il 10 gennaio

Si tornerà tra i banchi di scuola il 10 gennaio. La Regione ha ratificato il provvedimento che -come anticipato nel pomeriggio odierno – si è reso necessario per via della diffusione della pandemia da coronavirus. Il presidente Roberto Occhiuto ha sottoscritto un’ordinanza con la quale vengono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 7 ed 8 gennaio 2022. Viene così modificato il calendario scolastico calabrese, varato nel luglio 2021, dall’allora esecutivo Spirlì. In questi giorni, a cura della Aziende sanitarie, saranno realizzate iniziative volte a promuovere e rafforzare la campagna vaccinale tra gli studenti. In particolare, si svolgeranno gli “open vax day”, per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e più in generale per tutta la popolazione studentesca under 18.