Calabria. Nesci, 163 milioni ai Comuni per rigenerazione urbana

Nesci “Arrivano nuove risorse per il nostro territorio: con un decreto firmato dal Ministero dell’Interno, di concerto con MEF e MIMS, sono stati assegnati ai Comuni i fondi per la rigenerazione urbana previsti dalla scorsa manovra. Alla Calabria vengono destinati 163 milioni di euro, per un totale di 85 progetti, da investire per il recupero e la riqualificazione degli spazi urbani.

Con queste risorse i sindaci potranno realizzare interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, soprattutto nelle aree periferiche, nonché alla tutela del decoro urbano e alla valorizzazione del tessuto sociale ed ambientale. Continuiamo a investire nel nostro territorio per renderlo sempre più attrattivo e per migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Lo rende noto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.