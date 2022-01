BAGNARA CALABRA Approvato in anticipo il bilancio di previsione. La soddisfazione dell'Amministrazione Comunale

comune-bagnara Si è chiuso il 2021 sul fronte amministrativo con l'approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati a valere per le annualità 2022-2024. L'approvazione del predetto documento economico e finanziario è stato votato ed approvato all'unanimità dai presenti in aula. Il tutto in anticipo sulla scadenza prevista in regime di prorogatio il prossimo 31 marzo.

La volontà dell'amministrazione è stata perentoria nel non voler profittare dello slittamento dei termini e di allinearsi alla scadenza naturale per l' approvazione dei Bilancio prevista al 31/12. Non è un voler mostrare i muscoli. Tutt'altro. Tale determinazione costituisce un modus operandi volto ad efficientare l'attività dei Responsabili che potranno disporre dal primo gennaio delle risorse utili al corretto funzionamento delle proprie U.O.C., senza ricorrere alla gestione provvisoria, ed in dodicesimi, dei capitoli del P.E.G. Dalla nascita dei bilanci armonizzati, introdotti con il D.lgs 118/2011, è la prima volta che succede per il nostro Ente. Dal punto di vista strategico, con il Bilancio approvato il 30 dicembre scorso, si è voluto imprimere una svolta nel miglioramento dei servizi per i nostri concittadini. Il tutto seguendo una duplice direttrice: un nuovo capitolato per la gestione integrata dei rifiuti e l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo figure professionali. Dal nuovo capitolato dovrebbe scaturire un nuovo e più efficiente servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U., che incentivi la raccolta differenziata utile a determinare una tariffa più equa in termini di impatto socio-economico. Con la previsione della maggiore spesa per il personale, invece, si completeranno le caselle mancanti del personale ad oggi fin troppo sottodimensionato. Solo così si può pensare ad una macchina amministrativa più rapida e funzionale in termini di risposte rispetto alle necessità sopravvenute e sopravvenienti della nostra comunità. Ultima, solo per riferimento cronologico, è la menzione sul piano per le opere pubbliche. Per l'anno in corso è previsto un ingente quantitativo di denaro, circa dodici milioni di euro, per opere pubbliche destinate alla tutela, alla valorizzazione ed al recupero ambientale. La spesa per investimenti assommata per il biennio 2021/22 sarà, pertanto, di oltre venti milioni. L' obiettivo è quello di porre le basi per un territorio più sicuro ed allo stesso tempo più fruibile. Queste le linee strategiche contenute nel Bilancio appena licenziato dal Civico Consesso, pensate per il futuro del paese e per il bene comune a cui tutti dovrebbero guardare senza essere sostenitori di facili, quanto gratuiti, proclami.

Nota stampa Amministrazione Comunale