SCILLA Ciccone annuncia il mutuo per la ristrutturazione del campo di Ieracari

Campo sportivo - Scilla Il campo sportivo di Ieracari sarà completato grazie alla concessione di un mutuo da parte del credito sprotivo che consentirà di avere una struttura calcistica moderna con il terreno di gioco in erba sintetica. La notizia è stata data dal sindaco Pasquale Ciccone, il quale ha spiegato che il terreno dove sorge il campo non era stato mai accatastato.

<<Non si poteva richiedere nessun finaziamento - ha spiegato Ciccone - ma noi non ci siamo arresi. Abbiamo istruito tutte le numerose pratiche per accatastare la struttura e poi nel 2017 è stato registrato il tutto, con un impegno economico non indifferente, all'Agenzia delle entrate. Oggi, a un anno dal nostro rientro, ho il piacere di comunicare che è stato concesso un mutuo che ci consentirà di avere una struttura calcistica moderna con il terreno di gioco in erba sintetica nel nostro paese>>.

Pder il sindaco la sistemazione del campo sportivo rappresenta un momento di crescita turistica e sportiva per il paese: <<Grande soddisfazione e la consapevolezza di saper portare avanti l'interesse della nostra gente e dei nostri ragazzi>>, ha concluso Ciccone.

Tina Ferrera