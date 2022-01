BAGNARA CALABRA Aggressione guardia medica: l' Associazione Socialista Francesco Zoccali esprime la propria seria preoccupazione

aggr guardia medica L' Associazione Socialista Francesco Zoccali esprime la propria seria preoccupazione per il grave stato di degrado nel quale è precipitata la comunità cittadina e del quale la recente aggressione, di cui è rimasto vittima il medico addetto al servizio di guardia medica, è l'ultimo indegno sigillo.

Episodi come questo, mentre declinano l'irreversibile curarizzazione della comunità cittadina (assuefatta ad ogni genere di nefandezza e proiettata verso abissi che vanno va ben ben oltre i livelli tollerabili persino in realtà cosiddette sottosviluppate), precipitano nel ridicolo l'attività di quanti evocano, per magnificarle, dubbie glorie del passato o esaltano iniziative estemporanee e claudicanti volte a proporre della Cittadina una realtà desiderata più che reale.

Senza un potenziamento della presenza delle forze dell'ordine da impiegare in un'attività di dura repressione di ogni abuso e l'indifferibile presa di coscienza delle responsabiltà ineludibili che gravano su ciò che resta delle classi dirigenti , uscire da questo incubo sarà impossibile.

I socialisti di Bagnara che si riconoscono nell'Associazione rinnovano l'invito alle altre forze politiche ancora attive e credibili, di avviare in tempi strettissimi una riflessione comune sullo stato delle cose e sulle prospettive da individuare, indicare e percorrere .