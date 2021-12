BAGNARA CALABRA Riqualificazione dello stadio comunale, arriva il finanziamento del Credito Sportivo

Stadio Comunale di Bagnara CalabraLa soddisfazione dell'Amministrazione Comunale

È stata finanziata attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo la riqualificazione dello stadio comunale di Bagnara Calabra per un importo complessivo di 1.070.000 €. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro degli uffici comunali, in particolare all’UOC Lavori Pubblici, un iter avviato dal Geom. Domenico Pitasi e proseguito dall’attuale Dirigente Ing. Letizia Panella e dal Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Laganà. Nei mesi scorsi è già stato approvato il progetto definitivo redatto dall’Arch. Giandomenico Chirico, professionista dello Studio Artuso Architetti Associati. Lo stesso progetto ha ricevuto parere favorevole del CONI, l’adeguamento del campo e degli spazi accessori, infatti, consentiranno allo stadio di ospitare partite di serie D.

Nello specifico, il progetto prevede tre ambiti funzionali: l'area destinata al campo da gioco; la riqualificazione degli spogliatoi e delle gradinate; la riqualificazione della tribuna. Si prevede la formazione di un terreno di gioco con dimensioni 100 X 60 metri oltre le fasce di rispetto laterali e le barriere antitrauma. Il campo sarà livellato e pavimentato con manto in erba artificiale composto da fibre di polietilene antiabrasivo, estremamente resistente all'usura e con speciali trattamenti anti-UV.

Anche gli ambienti interni per atleti e giudici di gara e per il pubblico saranno oggetto di un totale restyling, adeguando questi spazi alla normativa vigente e garantendo l'accessibilità alle persone diversamente abili. Inoltre, l’impiantistica prevede, in particolare, l’implementazione dell'illuminazione del campo e degli altri spazi con un sistema a LED e un impianto fotovoltaico che rendono l'intervento maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale. A breve verrà affidata anche la redazione del progetto esecutivo con il quale il Comune potrà appaltare e realizzare l’opera.

Nota Comune di Bagnara Calabra