BAGNARA CALABRA Postazione di continuità assistenziale, i medici di base incontrano il Sindaco

Gregorio Frosina - Sindac di Bagnara Calabrall 29 dicembre u.s. i medici di famiglia di Bagnara hanno incontrato il Sindaco per discutere della ormai nota questione della postazione di continuità assistenziale di Bagnara (la guardia medica).

Nel corso dell’incontro si è discusso anche dei problemi legati più in generale alle criticità dei servizi sanitari del territorio, ma si è pensato di concentrare al momento gli sforzi di tutti sul tentativo di soluzione del problema della guardia medica, di cui addirittura si teme il rischio di chiusura, in ragione della carenza di personale medico da destinare a detto servizio, per come comunicato dall’ ASP di Reggio Calabria.

Il Sindaco, preso atto delle criticità operative per garantire la continuità del servizio, ha dichiarato il suo massimo impegno finalizzato a dare immediata soluzione a dette criticità al fine superiore di garantire, senza se e senza ma, la continuità del servizio di guardia medica, chiedendo, sin da subito un confronto permanente con i responsabili dell’Azienda Sanitaria sino alla soluzione positiva della questione.