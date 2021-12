Continua con rinnovato impegno l’attività politica del centrodestra villese

CENTRODESTRA VILLESEVILLA SAN GIOVANNI - Continua con rinnovato impegno l’attività politica dei partiti che compongono la coalizione di governo della Città nella consapevolezza che in questo scorcio finale della legislatura debbano essere portati a termine o anche avviati importanti obiettivi.

In tal senso i rappresentanti villesi di Forza Italia – Lega – Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia hanno avviato un concreto tavolo di confronto al fine di sostenere l’azione amministrativa in seno al Consiglio Comunale e di operare in collaborazione e supporto degli eletti ed anche in sinergia con la struttura commissariale guidata dal Dr. Oteri e dal sub commissario Putortì, per garantire la definizione di importanti obiettivi di “fine mandato”.

In modo particolare da una verifica degli obiettivi programmati e sviluppati da questa amministrazione, nonostante i disagi di questi anni, dal confronto al “tavolo” dei partiti appare fondamentale chiedere alla struttura commissariale che, nel rispetto dei ruoli, si possa adoperare per giungere a definire, al più presto, un confronto costruttivo ai livelli opportuni e con gli organismi competenti.

In particolare: con la Città Metropolitana, che seppur sempre invitata ad intervenire in tutti i tavoli non ha mai risposto in maniera idonea perché responsabile e competente, sia riguardo ai lavori realizzati per contrastare il fenomeno dell’erosione di Cannitello, che è ormai diventato emergenza, sia riguardo alla manutenzione del demanio fluviale per garantire il corretto regime idrografico sul territorio; con l’ufficio tecnico comunale al quale va richiesto di concludere celermente l’iter della redazione del nuovo Piano Spiaggia Comunale, trascurato pur dovendosi trovare ormai alle battute finali, (potrebbe essere presentato in Consiglio già nel mese prossimo); di rendere fruibile la scuola elementare di Pezzo, già completata in attesa delle ultime certificazioni; di attenzionare (quanto meno!) la situazione riguardante lo stadio comunale, al fine di renderlo fruibile per le partite ufficiali, e fine dei lavori del campo polivalente (palloncino), il cui finanziamento è stato prorogato dal Ministero e quindi ci sono tutte le condizioni perché la ditta aggiudicataria ultimi e completi l’opera; di vigilare sui lavori che interessano il Lungomare (sollecitando e pressando gli enti coinvolti: ferrovie, ecc.?) per garantire l’accelerazione dei lavori di riqualificazione, che stanno proseguendo troppo a rilento, con un prevedibile notevole pregiudizio per le attività produttive presenti in quell’area qualora non si dovesse riuscire a concretizzare quanto previsto e concordato nel cronoprogramma prima del prossimo periodo estivo che vede il lungomare della nostra Città interessato da attività ludico ricreative messe in atto da parte degli operatori locali. In tal senso appare fondamentale definire al più presto degli incontri per la verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori con gli uffici competenti e con tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di questa fondamentale opera infrastrutturale che al contempo risulta strategica per lo sviluppo turistico del territorio, che farebbe da cornice al porticciolo – già molo sottoflutto che nell’estate scorsa è stato “preso di mira” dai diportisti registrando il pienone di tutti i posti barca disponibili (malgrado tutto …).

La fine sperata di questa gravissima emergenza sanitaria ed il ritorno ad una auspicata normalità senza restrizioni di alcun genere unitamente al completamento di tali interventi potrebbero rappresentare per la nostra Città un volano fondamentale per tutti gli operatori e non solo per quelli presenti sul lungomare Cittadino.

Su questo stato di cose i partiti della coalizione intendono confrontarsi anche con i commissari Oteri e Putortì, insistendo per il prossimo inserimento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nei punti all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, ritenendo tale strumento strategico per la regolamentazione del traffico cittadino. Le attività tecniche propedeutiche, relative tale procedimento, risultano essere state già completate da parte degli uffici competenti, per cui non dovrebbero esservi impedimenti a che la delibera sia portata in Consiglio.

Questi i primi punti di confronto della politica cittadina che rappresentano alcune delle priorità fondamentali per il territorio villese al quale l’attenzione dei partiti del centro destra si è rivolta, proprio, in considerazione del termine del mandato elettorale dell’amministrazione Siclari.

Ed in questa direzione la volontà politica dei partiti tradizionali del centro destra (Fi-FdI-Lega) e di Noi con l’Italia è quella di attivare un dialogo politico istituzionale con tutte le forze sociali ed economiche del territorio (associazioni, mondo del volontariato, ecc.) per andare a definire tutti assieme un nuovo programma amministrativo e di mandato per la futura coalizione di governo della Città.

I partiti di centro destra hanno accolto con interesse la nascita di nuovi soggetti politici e la presenza di tante associazioni e comitati che sono nati per evidenziare delle criticità e così diventando portatori di interessi legittimi. Questo non può che essere da stimolo per un rinnovato impegno civico in Città al fine di portare avanti, con nuove e più consolidate risorse giovani e meno giovani, quelle che sono le emergenze e le potenzialità del territorio. Dando atto che tutte le azioni amministrative, in questi ultimi due anni, sono risultate notevolmente appesantite dalla grave pandemia che non ha consentito di poter affrontare e portare a soluzione in modo compiuto molti degli obiettivi programmatici che la coalizione di governo locale, si è trovata a non aver potuto definire, a causa di superiori interessi nazionali e mondiali rivolti prioritariamente a fronteggiare al meglio l’emergenza della suddetta fase pandemica.

Oggi tutti gli enti locali, a vario livello da quello centrale alle realtà regionali e comunali hanno risentito delle difficoltà nel perseguimento dei propri obiettivi e l’esperienza di questi ultimi due anni deve, addirittura, rappresentare una forma di stimolo per rafforzare il tessuto sociale e strutturale della Comunità Villese e consentire ad una classe dirigente consapevole di riprendere un dialogo con tutti i portatori di interessi sociali ed economici del territorio per fare in modo che si possa intercettare il fabbisogno e si possano, conseguentemente, programmare, nell’immediato, quelle che sono le priorità strutturali di una Città che si trova ad essere al centro degli interessi trasportistici di livello mondiale legati all’attraversamento dello Stretto. I sistemi strutturali ed infrastrutturali, logistici, portuali, terziari, ecc. propri dell’area dello Stretto, per i quali è necessario richiedere, ancora una volta, la giusta attenzione in termini di risorse e di investimenti al Governo centrale ed a tutti gli altri enti di governo del territorio, pretendendo di dover essere protagonisti e non semplici spettatori. La consapevolezza di avere un Governo regionale “forte” e ben rappresentato dai partiti che compongono, anche, la attuale coalizione cittadina, è ulteriore stimolo a questo forte impegno delle omologhe forze politiche villesi, certe che il loro impegno sarà sempre adeguatamente supportato dal Governatore Occhiuto e da tutta la sua squadra politica e amministrativa, oltre che dai vari Rappresentanti politici istituzionali quali Senatori e Deputati dell’Area dello Stretto, nel rilanciare un nuovo e più partecipato progetto di sviluppo del territorio, superando le difficoltà attuali che la Città sta vivendo, nella consapevolezza che il ruolo strategico della nostra Città, sia la principale risorsa che non può e non deve essere sottovalutata ma potenziata nell’ottica di una visione sinergica che interessa e riguarda le Città di Messina, per la Sicilia, e le Città di Reggio Calabria e di Gioia Tauro che rappresentano, assieme a Villa San Giovanni, il sistema portuale di scambio tra continente ed isola che oggi deve essere visto anche in termini di sistema di scambio a livello Mediterraneo e mondiale. E Villa San Giovanni in questo sistema è baricentrica!

I partiti della coalizione del Centro destra Villese - Fi – FdI – Lega – Noi con l’Italia