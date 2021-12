Guardia medica aggredita a Bagnara, la solidarietà di "Rinascita per Bagnara"

rinascita per bagnaraIl gruppo “Rinascita per Bagnara” nella tarda serata di ieri, 26 dicembre, ha appreso per mezzo dei social che: “con comunicazione ufficiale del 24 dicembre l’ASP di Reggio Calabria ha informato le autorità competenti ovvero il Commissario straordinario, il direttore sanitario, il sindaco di Bagnara Calabra, il comandante della stazione CC di Bagnara e il responsabile del 118 di Reggio Calabria che, non essendo riusciti a reperire alcun sanitario disposto ad accettare l’incarico a tempo determinato per la copertura dei turni scoperti presso la postazione della guardia medica di Bagnara, la suddetta postazione rimarrà chiusa dalle ore 20,00 alle ore 8,00 nei giorni del 25, del 28, del 30 e 31 dicembre”.

Inoltre, ha appreso che la mancata copertura di questi turni dipende dalla rinuncia di un giovane medico che nella notte del 21 dicembre è stato vittima di una aggressione. Il sanitario, a seguito dell’accaduto, si è recato presso il pronto soccorso per sottoporsi alle visite del caso e, dopo aver presentato denuncia, si è dimesso dall’incarico.

Per la gravità di questo episodio sentiamo il dovere di esprimere la nostra piena solidarietà a questo giovane medico e allarghiamo la stessa a tutta la categoria degli operatori sanitari che operano nella più totale disorganizzazione delle autorità sanitarie competenti.

Tornando allo specifico, riteniamo che sia da irresponsabili lasciare una importante postazione di una cittadina come Bagnara che si presenta già articolata in frazioni distanti tra loro e dal centro, completamente scoperta non avendo, oltretutto, provveduto a sopperire con altre postazioni operative limitrofi quali Scilla, Seminara e/o San Procopio.

Data l’urgenza e la gravità della situazione si auspica che le autorità si mobilitino per risolvere gli annosi problemi della nostra cittadina che ormai da decenni vede il ridimensionamento del poliambulatorio e negli ultimi giorni la chiusura in orario notturno della guardia medica del nostro paese e del Punto di Primo Intervento (PPI) di Scilla .

Come gruppo consiliare “Rinascita per Bagnara”, nell’immediato proporremo al prossimo consiglio comunale un O.d.G. volto ad esprimere solidarietà al medico vittima dell’aggressione, in quanto questo episodio di gratuita violenza non può passare nel silenzio e nella sottovalutazione generale o peggio ancora nel considerare questi comportamenti una normalità per il nostro paese.

Bagnara Calabra è stata sempre sinonimo di accoglienza e civile convivenza e non può essere macchiata da simili episodi.

In merito ai problemi della sanità bagnarese, presenteremo invece un O.d.G per impegnare il consiglio comunale a confrontarsi sulle problematiche sanitarie in modo da concordare delle proposte condivise che tutelino il diritto alla salute dell’intera cittadinanza.