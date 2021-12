Covid: Occhiuto, più vaccini e più posti letto per scongiurare zona arancione

occhiuto “Dico ai calabresi di vaccinarsi. È importante per tutti, nel Paese e soprattutto in Calabria, dove c’è una rete ospedaliera più fragile che non potrebbe reggere la pressione relativa all’aumento dei ricoveri, nell’area medica e di terapia intensiva”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine della visita fatta questo pomeriggio al centro vaccinale allestito presso il Palazzatto delle Associazioni di Cosenza.

“Sto riunendo l’unità di crisi una volta ogni due giorni. L’ultima riunione è stata il 24 dicembre, e ci vedremo nuovamente: stiamo lavorando per aumentare i posti letto dedicati al Covid. La zona arancione l’abbiamo finora in qualche modo scongiurata anche grazie all’aumento delle vaccinazioni. Il generale Figliuolo ci ha dato dei target, e nonostante le difficoltà della nostra sanità, li abbiamo addirittura superati, vaccinando tantissimi calabresi. Penso che se continuiamo così, avremo ancora più possibilità di evitare la zona arancione. Intanto dobbiamo trovare più posti in area medica e in terapia intensiva”.