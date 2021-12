BAGNARA CALABRA Bagnato (UpC), "per le prossime elezioni il centrodestra deve lavorare a una proposta unitaria"

Vincenzo Bagnato Non è passata inosservata l'assenza del consigliere comunale di "Uniti per Crescere" Vincenzo Bagnato nel consiglio comunale di lunedì 20 dicembre. Nello stessa seduta il gruppo che fa capo a Gianni Oriana ha presentato una mozione, poi discussa, che punta a stimolare le forze politiche ad aprire un dibattito sul futuro delle cittadina della Costa Viola.

Evidentemente qualcosa non è andata per il verso giusto, ed anzi Bagnato non si è nemmeno presentato per sostenere una mozione voluta dal suo stesso gruppo. Oggi, interpellato, l'esponente di "Uniti per Crescere" ha parlato <<di una maggioranza che non è più in grado di dare risposte al paese" e che "il centrodestra deve invece cominciare a ragionare su una proposta unitaria che veda coinvolte tutte le forze politiche che si identificano in chi attualmente governa la Regione Calabria>>. A cosa può portare un simile ragionamento al momento non è dato sapere, ma è chiaro che senza i numeri garantiti da "Uniti per Crescere" il gruppo di maggioranza avrebbe difficoltà a portare a termine la legislatura.

Alcuni rumors, che provengono da Palazzo San Nicola, parlano di un gruppo di maggioranza, o di quello che ne è rimasto, in palese difficoltà, e con alcuni consiglieri non pienamente soddidfatti di come si sta procedendo nella gestione politico-amministrativa del Comune. Nei prossimi giorni è possibile che il consigliere comunale Vincenzo Bagnato chiarisca ulteriormente la propria posizione e quella del suo ruolo all'interno del gruppo "Uniti per Crescere". Nel frattempo la pausa natalizia, nonostante l'inclemente avanzata del Covid, da a tutti la possibilità di un'attenta analisi e riflessione sul futuro di un paese che ha bisogno, a detta di Bagnato <<di una proposta politica chiara, netta, e riconoscibile>>.

