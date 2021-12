BAGNARA CALABRA Approvato in Consiglio Comunale il regolamento per i contributi alle famiglie in difficoltà

comune-bagnara Si è svolta l'ultima seduta del consiglio comunale a Bagnara Calabra. All'ordine del giorno anche il regolamento per la concessione dei contributi alle famiglie disagiate, che è stato approvato all'unanimità.

<<Il regolamento - ha detto Silvana Ruggiero, assessore alle Politiche sociali e al welfare - ha guardato molto allo stato attuale delle famiglie, tra nuove povertà e nuovi bisogni. Non abbiamo richiesto l'Isee perchè vogliamo che il bisogno venga fotografato nella situazione attuale. Abbiamo potenziato, su richiesta del consigliere Giovanni Oriana, i controlli a livello istruttorio. Vi anticipo che dopo le festività inviterò i capigruppo alla stesura del bando per gli ulteriori 180mila euro arrivati dallo Stato per l'emergenza Covid da dare ai cittadini. Questa volta non solo sotto forma di buoni spesa, ma anche sotto forma di pagamento degli affitti delle case>>.

Il capogruppo di "Rinascita per Bagnara" Adone Pistolesi ha ringraziato l'assessore Ruggiero per l'approccio rivolto alle persone in difficoltà. Approvati inoltre gli altri punti all'ordine del giorno: finanziamento Flag dello Stretto; la revisione della microzonizzazione sismica di livello 1; la variante al piano regolatore per la costruzione di una chiesa alla Cittadella dell'Immacolata di Ceramida; il nuovo capitolato d'appalto per la gestione dei rifiuti. Discussa anche la proposta dei consiglieri Giovanni Oriana e Vincenzo Bagnato del gruppo "Uniti per Bagnara" su un programma condiviso per le prossime Amministrative. Lo stesso Oriana ha dichiarato di non volersi ricandidare, invece il vicesindaco Mario Romeo ha manifestato la sua disponibilità. la presidente del consiglio Tina Maceri non ha ammesso l'inserimento della mozione presentata da "Rinascita per Bagnara" sulla questione dei canoni idrici e sulle vertenze legali in corso. L'inserimento è stato rinviato al prossimo consiglio comunale.

Tina Ferrera