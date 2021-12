SCILLA Strada Melia, Ciccone: "l'Amministrazione Comunale c'è sempre"

Pasquale Ciccone Sulla frana che ha interessato la Scilla-Melia interviene il sindaco Pasquale Ciccone.

<<In questi giorni si sono susseguiti innumerevoli post e foto sulla frana che ha interessato la strada Scilla-Melia - scrive il primo cittadino scillese sui social - l'Amministrazione Comunale è stata accusata di rimanere in silenzio di fronte al disastro, ma bisogna ricordare che il silenzio non significa non operatività semmai è stato l'esatto opposto, perché in questa settimana si è lavorato per poter dare notizie concrete e non sterili promesse alla popolazione intera. Infatti nei giorni scorsi è tenuto alla Città Metropolitana un incontro tra l'Amministrazione di Scilla e il sindaco Versace col supporto dei relativi tecnici, per capire come affrontare il problema. La riunione è stata positiva perché in settimana verrà messo in sicurezza il tubo della fogna così da garantire il normale flusso dei liquami e se ci saranno le condizioni tecniche necessarie si tenterà di aprire, nel più breve tempo possibile, una via alternativa bypassando quel tratto di strada crollato e garantendo il transito dei veicoli in sicurezza. Col nuovo anno poi si parlerà di ricostruire totalmente il tratto che ha ceduto. In ogni caso gli amministratori scillesi lavorano tutti i giorni nell' interesse della collettività e l'invito nostro è quello di contribuire tutti a migliorare il nostro paese>>.

Red