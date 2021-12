Un dialogo aperto, un laboratorio di idee per Villa San Giovanni

comune villaConcretizzando un'esigenza comune emersa, nei mesi scorsi, nel corso di un dibattito aperto promosso dal Circolo territoriale del PD, abbiamo voluto dare vita ad un “Centro di Orientamento Socio-Politico” che contribuisca a delineare la Villa San Giovanni del domani partendo dal mondo moderato, europeista e riformista, aperto alle istanze dei giovani, al mondo delle professioni, alle Associazioni e particolarmente attento a dare voce e rappresentanza ai più deboli e a quanti stanno soffrendo il difficile momento economico.

L'obiettivo è chiaro e preciso: "interrompere il declino" di Villa, recuperare e ribadire un ruolo da protagonista nell’Area dello Stretto e nella Città Metropolitana, per creare nuove prospettive di sviluppo e lavoro che diano speranza ai giovani e a tutta la comunità.

E’ fondamentale costruire un laboratorio in cui far emergere tutte le energie cittadine che con generosità vogliano contribuire a costruire una nuova fase di una Storia importante, quella che ha visto la Città protagonista di una esaltante esperienza industriale e nel mondo dei trasporti.

Siamo consapevoli che occorre ridare forza, credibilità, autorevolezza all’Istituzione comunale, anche aiutando e facilitando un processo di ricomposizione del tessuto cittadino superando la difesa dei piccoli interessi egoistici e personalistici a favore dell’affermazione dell’interesse generale.

Mostrando attenzione e riconoscenza per il difficile compito di 'ricostruzione' cui attiene il lavoro del Commissario prefettizio dott. Oteri, il nostro intento è porre la Buona Politica al centro del dibattito pubblico, avviando un serrato confronto con la Comunità, teso ad acquisire sollecitazioni, critiche, proposte, visioni, progetti, idee, contributi, adesioni, sacrificio per la Cosa Pubblica.

Filo conduttore dei lavori, cui ha partecipato e dato il suo contributo anche il candidato a Sindaco nel 2017 e oggi Capogruppo PD al Consiglio Comunale, Salvatore Ciccone, è stata la parola "Disponibilità":

DISPONIBILITA' al confronto tra "persone consapevoli" per la definizione di un rinnovato impegno che recuperi non solo la "Memoria" di ciò che Villa ha rappresentato per tutta la Città Metropolitana ma che, soprattutto, rilanci le funzioni e il ruolo che la Città è chiamata a svolgere - OGGI – nell’Area dello Stretto, riappropriandosi di un autorevole capacità istituzionale;

DISPONIBILITA' a superare ogni recinto politico "ideologico" che ingessi le speranze di riscatto e che pieghi alle esigenze di parte il bisogno di Lavoro e di Impresa di tutti i villesi;

DISPONIBILITA' a mettere in Comune i "saperti diffusi", le competenze, il patrimonio di conoscenze dei Cittadini per giungere - INSIEME - ad una "SINTESI" di recupero di tutti i settori produttivi di Villa, consci del fatto che tutte le Criticità/Possibilità debbono essere affrontate in maniera unitaria, senza lasciare indietro nessuno!

DISPONIBILITA' a lanciare un vero e proprio APPELLO A TUTTE LE FORZE SOCIALI E POLITICHE VILLESI CHE SI ISPIRINO AL BUON SENSO, AL VALORE DELLA LEGALITA', ALLA CENTRALITA' DELL'INTERESSE COLLETTIVO: un appello a farsi avanti, a spendersi in prima persona per tutelare e migliorare la Città.

Il nostro è solo un primo passo per aprire un dialogo in cui tutto il resto è da immaginare, studiare, progettare e costruire. È un compito cui chiamiamo, oggi e insieme, tutti i cittadini che vogliano risvelare il "volto bello e generoso di Villa", la sua Identità ricca e complessa, la sua naturale proiezione allo scambio e all'incontro.

Giancarlo Melito, Rocco Lavalle, Rocco Cassone, Toto' Calabro', Mimmo Aragona