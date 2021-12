BAGNARA CALABRA Difetto di notifica, rinviato il Consiglio comunale

Municipio Bagnara La seduta del consiglio comunale convocata per giorno 13 dicembre è stata rinviata: <>.

Il gruppo consiliare "Rinascita per Bagnara" aveva inviato alla presidente Maceri e per conoscenza al sindaco Gregorio Frosina una richiesta di rinvio: <<Essendo venuto a conoscenza dell'omessa consegna dell'avviso di convocazione per alcuni consiglieri - scrive "Rinascita per Bagnara" - si chiede il rinvio della seduta del consiglio comunale, al fine di sanare le irregolarità della convocazione, come previsto dall'art. 22 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale>>.

La seduta è stata convocata per il 20 dicembre alle 10 in prima convocazione in modalità mista, in presenza, in presenza e su richiesta in videoconferenza. Tra i punti all'ordine del giorno, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2021; variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 4 novembre; approvazione regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici assistenziali alle persone in condizioni disagiate; presa d'atto dei risultati dell'attività di consulenza specialistica dello studio di microzonizzazione sismica di I livello del territorio comunale; rettifica delibera di consiglio comunale sul nulla osta in deroga a costruire per la realizzazione di un fabbricato all'interno del complesso immobiliare "Cittadella dell'Immacolata" con destinazione Chiesa; servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio, e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonchè spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori-approvazione capitolato speciale d'appalto e indirizzo per indizione gara.

Tina Ferrera