BAGNARA CALABRA Programma condiviso per il futuro della Città: la proposta di Oriana e Bagnato

Oriana e Bagnato"Programma condiviso per il futuro della Città”: è questa la proposta che i consiglieri comunali Giovanni Oriana e Vincenzo Bagnato vogliono portare alla discussione del prossimo Consiglio Comunale, che si terrà lunedì 13 dicembre alle ore 15.00 nella solita sala delle adunanze.

I due esponenti politici chiederanno a inizio seduta alla Presidente del Consiglio Comunale Tina Maceri l'inserimento del punto all'ordine del giorno; sarà poi lo stesso Civico Consesso a determinarsi su quanto proposto da Oriana e Bagnato. Potrebbe essere questo il primo passo per avviare il dibattito politico in città in vista delle elezioni comunali che si terranno nel 2022. Al momento non mancano gli incontri, gli ammiccamenti, le discussioni, ma tutto viene tenuto sotto traccia e in pochi hanno voglia di esporsi. Oriana e Bagnato adesso ci provano e lo fanno nella massima assise cittadina con l'intento di accendere la discussione, per ora, tra i consiglieri comunali di tutti gli schieramenti politici, in futuro poi si vedrà.

