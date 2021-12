Finanziamento per il rifacimento del muro di Cacilì: "Bagnara Aperta" chiede chiarimenti

BAGNARA CALABRA - Il Gruppo Bagnara Aperta ritiene doveroso intervenire in merito ad alcune voci di Popolo che nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti e cariche di dettagli chiedendo all’Amministrazione Comunale di fare chiarezza.

“Sembrerebbe che il Comune di Bagnara abbia perso il finanziamento per il RIFACIMENTO DEL MURO DI CACILÍ (località Marinella) a causa di un ritardo nella trasmissione della documentazione necessaria.” È chiaro che se tale versione dovesse essere confermata sarebbe l’ennesimo finanziamento perso, l’ennesima occasione persa, l’ennesimo torto subito! Saremmo curiosi di sapere cosa avrebbe da dire in tal caso il nostro Assessore ai Lavori pubblici, oppure cosa ne pensa il nostro Vice -Sindaco; forse con lo slogan BAGNARA MAI COME ADESSO si riferivano alla mole di soldi pubblici buttati nel corso di questi 5 anni!?