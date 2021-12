BAGNARA CALABRA Messa in sicurezza e ripristino sede stradale sul lungomare: interrogazione di "Rinascita per Bagnara"

rinascita per bagnaraRinascita per Bagnara interroga il Sindaco Bagnara Calabra Gregorio Frosina sulla messa in sicurezza e ripristino sede stradale lungomare da Località Martorano a Via Rimembranze (Rione Marinella) - Rione Cacilì.

Di seguito il testo completo dell'interrogazione:

Interrogazione ai sensi dell’Art.51 Capo VI del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Richiesta di -esclusiva- risposta scritta, come da regolamento entro i 30 (trenta) giorni.

I sottoscritti consiglieri comunali Santa Parrello, Daniela Salerno e Adone Pistolesi del gruppo “Rinascita per Bagnara”, si pregiano di segnalare al Signor Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici, alla Direzione Lavori ed al R.U.P. la situazione relativa lo stato di degrado della sede stradale, dalle camere/impianto di sollevamento della rete fognaria in località Martorano per tutto il lungomare della Via Rimembranze (Rione Marinella) fino al Rione Cacilì.

Gli scriventi, nella loro qualità, al fine di evitare ulteriori disagi, pericoli ed eventuali danni a pedoni, motoveicoli e automobilisti;

C h i e d o n o

- Che nella immediatezza si provveda alla messa in sicurezza di tutta la sede stradale.

La presente interrogazione, rappresenta il disagio di moltissimi concittadini e l’esasperazione di molti residenti, pedoni e automobilisti che percorrono quotidianamente questa unica arteria che collega il Rione Marinella con il centro del paese.

Santa Parrello, Daniela Salerno, Adone Pistolesi - “Rinascita per Bagnara”