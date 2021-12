SCILLA Chiusura notturna del PPI, il 3 dicembre i sindaci dell'area dello Stretto incontrano Occhiuto

<<Andiamo a quest'incontro con la consapevolezza delle ragioni che ci portiamo dietro. Confidiamo nella sensibilità del Presidente della Giunta regionale peraltro già dimostrata in questo primo scorcio di legislatura. Porteremo a quel tavolo tutte le considerazioni e le problematiche per le quali riteniamo che la chiusura notturna del punto di primo intervento della Casa della salute di Scilla rappresenti un nocumento incalcolabile per la salute dei cittadini di una vasta area del nostro territorio. Un ringraziamento va a tutti coloro che ci sostengono in quest'impegno importantissimo per la nostra gente>>. Questo il commento del Sindaco di Scilla Pasquale Ciccone.

Red