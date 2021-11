SCILLA Covid nelle scuole, Ciccone: "Non c'è il pericolo che c'èra in passato. La situazione è sotto controllo"

comune scilla Nuova seduta del consiglio comunale. Assente il gruppo di minoranza che da tempo non partecipa al civico consesso e assenti i consiglieri di maggioranza Girolamo Paladino e Nicoletta Arena. Il sindaco Pasquale Ciccone ha riferito della manifestazione organizzata assieme alla direzione didattica svoltasi alla villetta comunale in occasione della giornata sulla violenza contro donne e dei nuovi casi positivi al Covid, in particolare nelle scuole: < >.

Ciccone ha poi parlato della gestione del castello Ruffo e della possibilità di raggiungere un accordo con il direttore del Demanio. A quanto riferisceil Sindaco, il Comune in passato ha fatto causa al Demanio c'è una causa in corso. Il primo cittadino ha annunciato poi un incontro con il governatore Roberto Occhiuto venerdì 3 dicembre in merito alla chiusura del PPI nelle ore notturne: <<Se riusciamo a convincere il presidente, credo che potremo attenere un bun risultato>>.

Si profilano buone speranze per la riapertura del campo sportivo di Ieracari, grazie al progetto per il rifacimento degli spogliatoi che non sono a norma e anche per la riqualificazione di tutta l'area dello stadio: <<Il progetto è già esecutivo. Questo è un fatto eccezionale>>. Approvati all'unanimità i punti all'ordine del giorno.

Tina Ferrera