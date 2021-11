Calabria. Lunedì Nesci a Gioia Tauro per “La legalità mette radici”

NesciLunedì alle 9:30 la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci sarà a Gioia Tauro, in piazza Duomo, per partecipare all’evento “La legalità mette radici” organizzato dall’Istituto Comprensivo Paolo VI - Campanella, con la piantumazione di alberi intitolato ai bambini vittime della violenza mafiosa.

Seguirà il concerto degli studenti del corso musicale dell’Istituto presso la Chieda di S. Ippolito Martire, l’inaugurazione della Casa della musica e la visita alla Scuola dell’infanzia “F. Tripodi”.