BAGNARA CALABRA Il Comune fuori dal dissesto finanziario: l'annuncio dell'Amministrazione Comunale

comune-bagnaraCome Amministrazione Comunale abbiamo iniziato la consiliatura assumendoci il gravoso onere di portare l'Ente fuori dalle secche del dissesto economico-finanziario. Termineremo il mandato elettorale con la certezza di aver definito ed accantonato il più infausto tra i problemi ereditati. E' datata 12/11/21 la comunicazione ufficiale del Ministero dell'Interno con la quale si certifica che il Comune di Bagnara Calabra non viene più annoverato tra quei comuni che hanno subito l'onta del dissesto.

Dopo aver proceduto a tappe forzate all'approvazione dei bilanci mancanti, agito secondo l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, da oggi possiamo finalmente operare in regime ordinario. Questo ci permette di guardare al futuro con serenità e proseguire con determinazione sulla strada che abbiamo tracciato per il rilancio economico e sociale della nostra cittadina. Il risanamento dell'ente costituisce un traguardo tanto atteso quanto dovuto, anche in virtù degli enormi sacrifici a cui sono stati chiamati i nostri concittadini. Da qui fino alla conclusione del mandato manterremo fermo il nostro impegno per la risoluzione di alcune problematiche, agendo con onestà e nell'interesse generale del paese.

L'Amministrazione Comunale - Nota Stampa