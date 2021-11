BAGNARA CALABRA Concessione locali comunali: sospesa la manifestazione d'interesse

comune-bagnara Il Comune di Bagnara Calabra ha sospeso in autotutela la manifestazione di interesse per l'assegnazione in uso ad associazioni operanti nel campo sociale, culturale e sportivo di locali di proprietà comunale da destinare a sede ed attività associative e tutti gli atti connessi e conseguenti; e di interrompere le successive fasi previste nell'Avviso relative all'assegnazione degli immobili, per ravvisata carenza di specifiche procedure di calcolo, nei criteri per l'assegnazione dei punteggi previsti dall'avviso.

Nello specifico l'Ing. Marco Sergi, Resposabile dell'Unità Organizzativa Complessa I° Livello UOC 7 - Ambiente, Porto e Cimiteri, ha motivato la sospensione del bando prendendo atto che i criteri per l'assegnazione dei locali, risultano carenti e non prevedono le necessarie specifiche procedure per il calcolo e la distribuzione dei punteggi da attribuire ai partecipanti, e pertanto non consentono alla commissione di gara di procedere con la formazione della graduatoria.

Nei giorni scorsi ad interessarsi dell'avviso erano stati il gruppo consiliare "Rinascita per Bagnara" che attraverso un'interrogazione scritta aveva espresso numerose perplessità, e l'Associazione "Cittadinanza Attiva Pellegrina" che ne aveva chiesto l'annullamento. Arriva adesso la decisione dell'Ing. Sergi che per il momento sospende la procedura di affidamento dei locali oggetto della manifestazione d'interesse e rinvia la materia ad ulteriori approfondimenti e correzioni.

Red