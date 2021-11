BAGNARA CALABRA Efficientamento reti idriche: "Rinascita per Bagnara" interroga il Sindaco

Adone Pistolesi davanti alla sede

Rinascita per Bagnara interroga il sindaco Gregorio Frosina e chiede proposte progettuali per la rimessa in efficienza delle reti idriche di distribuzione per tutto il territorio comunale. L'occasione è data dal PON IeR 2014/2020 - React - Eu, ed i consiglieri comunali Santa Parrello, Daniela Salerno e Adone Pistolesi invitano il primo cittadino a partecipare al bando "nell'ottica di offrire finalmente una qualità ottimale del servizio erogato alla cittadinanza e alle attività commerciali e turistiche, che da anni, a fronte dei costi sostenuti, subiscono limitazioni e interruzioni del pubblico servizio che ne inficiano la qualità della vita".