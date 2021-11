Il 15 Novembre prima seduta del nuovo Consiglio Regionale della Calabria

Palazzo Campanella Prima riunione lunedì prossimo 15 novembre del nuovo Consiglio regionale della Calabria, uscito dalle urne del 3 e 4 ottobre scorsi. Tre i punti all'ordine del giorno della seduta, che inaugura la dodicesima legislatura: l'elezione del presidente, dei due vice presidenti, dei consiglieri segretari e dei questori.

Il presidente del Consiglio regionale, che secondo quanto anticipato dal presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, all'atto dell'ufficializzazione del nuovo esecutivo, spetta alla Lega (il nome più accreditato è quello di Filippo Mancuso), viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assise. Nel caso in cui dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta, è sufficiente che nel terzo scrutinio, da tenersi il giorno successivo, si ottenga la maggioranza degli aventi diritto. Qualora nemmeno nella terza votazione si ottenga la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati in precedenza più votati. Ad essere proclamato, in questa circostanza, sarà il consigliere che ottierrà la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.