BAGNARA CALABRA Bando assegnazione locali comunali: interrogazione di Santa Parrello (RpB)

Santina ParrelloSanta Parrello, consigliere comunale di "Rinascita per Bagnara", chiede al Sindaco Gregorio Frosina e al responsabile U.O.C. 4 (Edilizia,Territorio e Patrimonio) Ing. Marco Antonio Sergi informazioni relativamente all’avviso pubblicato all’Albo Pretorio, inerente la manifestazione di interesse per l’assegnazione in uso ad associazioni del terzo settore di locali di proprietà comunali da destinare a sede ed attività associative.

In basso il testo complrto dell'interrogazione.

In riferimento all’avviso in oggetto indicato, Il gruppo consiliare “Rinascita per Bagnara” rappresenta quanto segue.

Premessa la condivisione della finalità espressa con delibera della Giunta Municipale nr. 60 del 25 marzo 2021, ossia di conciliare l’esigenza di valorizzare il patrimonio disponibile con quella di riconoscere e promuovere l’attività degli Enti del terzo settore a beneficio della comunità locale, anche attraverso il ricorso alla concessione in comodato d’uso gratuito di immobili non utilizzati per finalità istituzionali, come previsto dall’art. 36 bis del regolamento comunale.

Considerata l’individuazione di nr. 2 immobili disponibili per l’assegnazione, di cui uno rappresentato da una porzione di immobile posto a piano terra di un maggiore fabbricato sito in Pellegrina alla via Perugia, denominato ex scuola elementare; ed il secondo costituito da un vano più servizi igienici, sito al piano terra in piazza Matteotti.

Rilevato che la concessione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano all’atto della consegna;

Posto che l’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie a rendere i locali agibili, ricade sul concessionario;

In relazione all’immobile sito in Pellegrina, si chiede, in primis, se il suddetto è corredato di certificato di agibilità; diversamente il concessionario dovrebbe essere autorizzato ad effettuare i lavori necessari a rendere i locali idonei al fine di poterli utilizzare per gli scopi previsti.

Si chiede, altresì, di conoscere le ragioni per cui viene individuata, come disponibile, solo una porzione dell’intero fabbricato che consta di nr. 2 piani ed, infine, di specificare se il piano individuato come disponibile per la concessione, debba essere assegnato in via esclusiva ad una sola associazione o possa eventualmente essere assegnato a più associazioni, collocate utilmente nella graduatoria che verrà redatta a seguito di istruttoria, in ragione della sussistenza di diversi locali.

Infine, si esprime perplessità in relazione ai criteri individuati dal suddetto avviso per l’assegnazione dei locali, sia in relazione al punto 1 che fissa come “conditio sine qua non” per poter partecipare alla manifestazione d’interesse un’iscrizione dell’associazione di almeno 5 anni ed, in particolare, in relazione al punto 3, in base al quale verrebbe riconosciuta l’attribuzione di un punteggio fino a 20 punti all’associazione operante sul territorio da un lasso di tempo più lungo; punteggio che, difatti, stabilendo dei paletti invalicabili, penalizzerebbe tutte le altre associazioni, ad esclusivo beneficio di quella più datata.