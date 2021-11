Calabria: Occhiuto, ok a nuovo regolamento per prima riorganizzare Dipartimenti

occhiuto “Ieri pomeriggio ho firmato il nuovo regolamento per una prima riorganizzazione dei Dipartimenti della Regione Calabria. Conseguentemente tutti i direttori generali e 42 dirigenti di seconda fascia sono decaduti e manterranno la reggenza temporanea nei Dipartimenti e nei relativi settori.

Successivamente saranno indicati coloro che guideranno i Dipartimenti per i prossimi anni, durante la mia presidenza. Ci sono risorse che vanno motivate e valorizzate, e in questi mesi valuteremo l’operato di tutte le figure professionali della Regione, per poi decidere in merito all’organigramma e alle nuove posizioni apicali. Dopodiché proseguirò con una più generale riforma della macchina regionale. Giudico fondamentale una profonda riorganizzazione amministrativa della Cittadella.

L'obiettivo - una delle mie priorità - è quello di efficientare i Dipartimenti, semplificare quanto più possibile le procedure, snellire l'azione della macchina burocratica regionale. Tutto questo anche per rendere più coerente l’attività tecnica svolta dai Dipartimenti con l’indirizzo politico che daranno i componenti della giunta. Ogni Dipartimento avrà come riferimento il presidente e un solo assessore, in modo da evitare cortocircuiti organizzativi che genererebbero solo conflitti e confusione amministrativa. Ci attendono mesi ed anni estremamente impegnativi, e le sfide che abbiamo davanti vanno combattute con determinazione, senza tentennamenti, e avendo una struttura burocratica in grado di supportare al meglio l’azione del governo regionale”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.