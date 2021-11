Dell’Associazione Socialista Franco Zoccali di Bagnara Calabra

Bagnara Calabra - Vistadi Peppino Maisano

A Bagnara capita da qualche tempo in qua leggere scritti a firma “Associazione Socialista Franco Zoccali di Bagnara” oppure “per l’Associazione Socialista Franco Zoccali di Bagnara Cal (segue profess., nome e cognome del rappres.).

Chi scrive, pur avendo avuto in passato lunga e radicata militanza nel P.S.I.(Partito Socialista Italiano), e avere coltivato anche stretta colleganza collaborativa con il personaggio locale cui è stata dedicata a buon merito l’associazione, confessa che non ha avuto sentore dell’idea, né tanto meno di avere ricevuto invito di entrare nell’associazione. Tant’è che tutt’ora lo scrivente ignora l’identità di tutti, tranne uno, gli eredi politici che hanno ritenuto doversi da soli sobbarcare l’onere di un così nobile gesto reso allo scomparso Sindaco socialista di Bagnara più vicino, in verità, a chi scrive articoli per l’associazione e a qualche suo sodale, quale docente del locale liceo, che come apprezzato amministratore.

Dai pochi articoli finora pubblicati non è dato dedurre quanti e chi sono i membri dell’associazione socialista “Franco Zoccali” di Bagnara. Unico dato certo, al momento, è che un professionista locale ex alunno in età giovane del docente di matematica al “Liceo Fermi” di Bagnara e già militante nel P.S.I., firma in rappresentanza dell’associazione e si è assunto altresì il gravoso sovraccarico di dovere interpretare e trasmettere il pensiero dei soci, come si evince per altro verso dalle note diffuse.

Tra le quali note non si intravede per nulla il benché minimo sapore di dibattito associativo, a parte le forbite e dotte argomentazioni in materia di IMU, più aperte in tutta evidenza ad un esperto intendere giuridico che a un confuso contraddittorio arrancato di associati ignari di norme e decreti.

Sarebbe stato quindi più chiaro e avrebbe giovato molto di più alla causa dell’associazione se all’atto della sua fondazione si fossero date più ampie e dettagliate notizie circa i motivi ispiratori e su quanti, chi e dove si erano dichiarati disponibili a sostenere l’avvio di un percorso politico ispirato a un progetto o a un’idea risalenti allo scomparso ex Sindaco di Bagnara.

E non avrebbe fatto neanche difetto all’insieme dell’iniziativa comunicare subito e pubblicamente se i congiunti di Zoccali, ove interpellati a fare parte del nascente sodalizio, abbiano accettato l’idea o si sono defilati. Per la indispensabile trasparenza, e per una più marcata sensibilità verso la memoria del personaggio innalzato e celebrato.

Nella dinamica di siffatte attività a carattere celebrativo e divulgativo risulta altresì essenziale, per progettisti e organizzatori, non lasciarsi dietro niente di impreciso o di nebuloso; ciò per evitare che anche un’inezia possa suggerire che qualcosa di serio non abbia funzionato nell’impianto dell’idea, o nella gestione e messa in atto della stessa.

Come appare evidente si sia verificato nel caso di cui sto argomentando, sia per la palese angustia in cui si è venuta a trovare l’iniziativa fin dal primo momento priva di necessari articolati supporti e quasi come sacrificata volutamente alla gestione esclusiva dell’uomo solo alla guida; sia perché, in conseguenza, appare quasi predestinata ad essere prigioniera dei fantasmi del passato che, come tutti sappiamo, non hanno portato bene, soprattutto al Prof. Franco Zoccali.

Si potrebbe uscire da questo impaccio ripercorrendo, sia pure in ritardo, il percorso a ritroso per rifare in maniera più lineare la strada a suo tempo non fatta?

Basta riprendere dalla prima tappa saltata e data per superata incominciando dalla cerimonia ufficiale della fondazione celebrandola come si deve in locale pubblico dove concentrare amatori, simpatizzanti e tutte le persone interessate che hanno il diritto di vedere quanti e chi ci mette la faccia per gestire da quel momento in poi il peso dell’iniziativa; e, circostanza non secondaria, sentirli parlare e impegnarsi intorno ad un’ipotesi di lavoro, non solo dallo scrittoio privato al chiuso, ma parlando alla luce del sole per una diversa piega da imprimere nel metodo di lavoro che la Città e il territorio si aspettano.

L’occasione sarà alle porte e le condizioni ci saranno tutte per potersi mettere in gioco a pieno titolo nell’interesse e a servizio dei cittadini.

E’ probabile che la svolta, se ci sarà, non solo renderà un utile servizio al territorio, ma, ciò che conta in questo particolare momento dell’agire politico-amministrativo nel nostro Comune, è che servirà a rilanciare l’idea per dare un senso vivo, un significato attuale e uno spessore più duraturo all’impegno disinteressato di un amministratore oculato e serio quale è stato il compagno Franco Zoccali.