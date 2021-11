Venerdì 5 e sabato 6 novembre prevenzione oncologica gratuita alla Casa della Salute di Scilla

Ad effettuare la loro prestazione medica gratuita saranno: per le visite dermatologiche la dr.ssa M Ribuffo; per le visite diabetologiche il Dr. R. Fava; per le ecografie tiroidee il Dr. E Giordano. Il tutto in collaborazione con la LILT di Roma e la Lilt di Reggio Calabria. Per le prenotazioni il numero di recapito telefonico è il seguente: 0965.331563.