ZTL, Caminiti e Giustra: l'intervento di mega assolutamente fuori luogo, disponibili comunque al dialogo nell'interesse della Città

ZTL

Dopo che già, durante la campagna elettorale, il Presidente dell'autorità portuale dello stretto, Mega, si era distinto per un grave atto di inopportunità, intervenendo a Villa, senza avvisare, come doveroso, le istituzioni cittadine, ma bensì in compagnia di un candidato alle elezioni regionali, ora interviene contro la proposta di introduzione della ZTL, avanzata dalla maggioranza ed in particolare dagli Assesori Morgante e Giustra.