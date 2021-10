Approvata in Consiglio Comunale mozione di Fdi contro ogni forma di violenza e totalitarismo: "Bagnara Aperta", 'iniziativa strumentale che non condanna il fascismo'

comunismo-e-nazismo-900x445BAGNARA APERTA - Il gruppo Bagnara Aperta a seguito del consiglio comunale del 25 ottobre 2021 in maniera netta e perentoria ritiene di dover condannare il comportamento del sindaco e di tutti i consiglieri comunali presenti alla seduta.

In un momento dove il paese è allo sbando per incapacità manifesta della gestione della cosa pubblica: cumuli di spazzatura nelle strade, carenza di acqua pubblica, strade dissestate, dissesto idrogeologico ancor più evidenziato nei giorni di pioggia, edifici scolatici non funzionanti, cartelle pazze che arrivano ai cittadini esasperati, servizi essenziali inesistenti, etc. etc. etc., il consiglio comunale invece di occuparsi dei reali problemi del paese, passa ore a parlare del nulla, un chiacchiericcio insopportabile per coloro che appunto dovrebbero occuparsi delle necessità dei cittadini

Quindi invece di occuparsi della cosa pubblica nel civico consesso in barba a tutti i regolamenti viene approvata una mozione non presente all’ordine del giorno, tirata fuori e presentata senza preavviso dai rappresentanti di Fratelli d’Italia, che oltre ad essere strumentalmente inaccettabile, occupa molto spazio della seduta consiliare.

Il presidente del consiglio che contesta e si rifiuta di portare all’ordine del giorno le mozioni presentate con largo anticipo perché sottoscritte da meno di quattro consiglieri, in questo caso fa una giravolta istituzionale ed approva l’accorpamento di un altro punto presentato da due consiglieri di minoranza.

Forse questa mozione aveva l’intenzione di distrarre l’opinione pubblica dallo sfacelo amministrativo dell’intera legislatura, che però rimane evidente ed incancellabile nella mente della gente di Bagnara. Chiaramente non è nostra intenzione deviare i cittadini, ma riteniamo che è politicamente necessario che tutte le forze democratiche intervengano a difesa della nostra costituzione che è antifascista.

Rammentiamo che la mozione prodotta e votata dal consiglio comunale è stata condannata proprio qualche giorno fa dall’ANPI, (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), perché quel documento votato in Europa nel 2019, oggi ha un sapore strumentale, serve esclusivamente ad una parte politica per non condannare direttamente i fascisti che si sono macchiati di quell’attacco squadrista inqualificabile alla sede della CGIL romana.

Siamo sgomenti ed allibiti che il sindaco di centrosinistra, sindacalista della CGIL possa votare un documento vergognoso insieme alla destra italiana, sapendo tra l’altro che incoerentemente aveva aderito e partecipato allo sciopero indetto dal proprio sindacato.

Siamo orgogliosamente attaccati agli ideali dei nostri patrioti partigiani e rigettiamo nella maniera più assoluta questa vergogna, il fascismo, i fascisti ed i comportamenti fascisti sono banditi dalla nostra costituzione, che appunto si fonda sull’antifascismo.

A questo punto ci chiediamo cosa resta del centrosinistra bagnarese. Probabilmente nulla o quasi.

Pensavamo in questi quasi cinque anni di disastri amministrativi di averle viste tutte ed invece nostro malgrado ci rendiamo conto che al peggio non c’è mai fine, addirittura il sindaco ed i consiglieri del PD votano un documento contro ogni logica costituzionale insieme agli ex fascisti.