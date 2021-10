BAGNARA CALABRA Consiglio Comunale: tutti i temi trattati

Cons Com Bagnara Oltre cinque ore di dibattito in Consiglio Comunale per discutere i punti previsti all'ordine del giorno. Lungo l'intervento del consigliere indipendente Rocco Dominici sulla presa d'atto dell'elaborato tecnico prodotto dai professionisti per definire la zona di attenzione da faglia attiva e capace nello studio di microzonizzazione sismica di primo livello: < >.

Anche il consigliere Adone Pistolesi ha chiesto ulteriori consulenze per chiarire tutti gli aspetti dello studio che ormai da anni si effettua sull'area di attenzione della faglia attiva e capace. Il problema - ha spiegato l'assessore Francesco Oliverio nasce dal fatto che il responsabile non rilascia le concessioni sisma bonus: <<Si è creato un problema e affidiamo lo studio agli esperti>>.

Sul riconoscimento del debito furi bilancio peri lavori di ripristino della condotta sottomarina, il sindaco Gregorio Frosina ha annunciato una nuova progettazione. Sulla variazione di bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 è intervenuto l'assessore Felice Maceri: <<l'Amministrazione Comunale si è mossa bene. Abbiamo recuperato 308mila euro per l'impianto di Pellegrina e riusciremo a completare un'opera che poteva rimanere incompiuta>>.

A domanda della consigliera Santina Parrello sulla vendita degli alloggi popolari, il sindaco ha chiarito che si spera che entro la fine della legislatura si possa risolvere la questione, affidando l'incarico ad una ditta per la vendita di tutti gli immobili. Chiarito anche il rallentamento dei lavori per il ripristino della strada in Via Archimede: <<ci sono perdite sommerse - ha detto il vicesindaco Mario Romeo - si sono effettuati ulteriori controlli. Dobbiamo verificare la provenienza dell'acqua. Stiamo valutando. la ditta garantisce la consegna dei lavori nei tempi stabiliti>>.

L'assessore Silvana Ruggiero, infine, ha illustrato il regolamento dei contributi a persone con disagio economico. Per il consigliere Oriana è necessario il certificato Isee; dopo la discussione l'assessore Ruggiero ha proprosto delle modifiche.

Tina Ferrera