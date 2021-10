Mancata partecipazione ai bandi da parte del Comune: nota stampa di "Primavera Campese"

Prim Camp

CAMPO CALABRO - Sarà questo il momento, per l'amministrazione, di Cambiare Marcia?? Campo Calabro- Concluso il periodo di fermento delle politiche regionali, periodo in cui l’associazione Primavera Campese non ha voluto postare argomenti di natura politica per non condizionare l’elettore, si ritorna a dialogare delle problematiche del nostro paese. Purtroppo non è tutto oro quel che luccica.