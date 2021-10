VILLA SAN GIOVANNI Centrodestra chiede incontro con neo presidente della Regione Calabria

a -centrodestra villa

Forza Italia di Villa San Giovanni in seguito al risultato elettorale ottenuto in questa competizione regionale da tutto il centrodestra e dai candidati locali, il Sindaco f.f. Mariagrazia Richichi nella Lega e l'Assessore Massimo Morgante in Noi con l'Italia, chiede un confronto con il Sindaco f.f. e tutta la maggioranza, allargato ai rappresentanti locali dei partiti per individuare insieme i progetti prioritari per migliorare la Città, da presentare al neo Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per la sua esperienza e la sua determinazione rappresenta una speranza per il territorio villese che lo ha fortemente votato.