Elezioni Regionali, le considerazioni di “Bagnara Aperta”

Bagnara ApertaIl primo dato che risalta non può che essere l’affermazione di Adone Pistolesi e della lista Dema a Bagnara Calabra, che prendono rispettivamente 1220 voti di preferenza e 1260 voti di lista. In controtendenza rispetto al dato Regionale la Coalizione di De Magistris raccoglie a Bagnara il 32% dei consensi il doppio rispetto alla percentuale regionale. Un altro dato degno di nota è il collasso del Centro-Sinistra Bagnarese, con soli 582 voti raccolti e con un Partito Democratico al minimo storico nel nostro comune.

Andando al Centro-Destra, vincitore come già preventivato dai sondaggi di queste elezioni c’è da fare una profonda analisi. A Bagnara tiene banco, schierando l’artiglieria pesante per contrastare il paesano Pistolesi e quell’area rivale a lui vicina; vediamo quindi per le strade cittadine manifesti di Forza Italia, che esaltano i finanziamenti regionali arrivati nel nostro paese grazie, secondo il manifesto, a codesti politici, che però sembrano vivere sull’isola che non c’è, perché la realtà dice tutt’altro. La realtà dice che la guida del paese da parte dei soliti noti ha portato Bagnara ad essere tra le località più arretrate della provincia sotto l’aspetto dei servizi primari e infrastrutturali.

Purtroppo la politica clientelare continua a fare da padrona nel nostro paese, ma noi siamo sicuri che le persone per bene e lontane da queste logiche sono la maggioranza e presto lo dimostreranno. A chi è stato promesso un posto di lavoro o altro, ricordiamo che il 5 Ottobre è arrivato e speriamo per i loro bisogni che queste promesse siano state mantenute, ma abbiamo i nostri seri dubbi.

Bagnara Aperta c’è stata in passato, c’è e ci sarà nel futuro prossimo, sempre a servizio della cittadinanza. Tra qualche mese ci saranno le elezioni comunali e noi saremo pronti per contribuire a portare a Bagnara quella Primavera che da anni manca.