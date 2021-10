CALABRIA Elezioni Regionali, ecco i consiglieri eletti

Palazzo Campanella

Ecco la nuova cmposizione del Consiglio regionale della Calabria che conterà 7 seggi per Forza Italia, 4 per Fratelli d’Italia, 4 per la Lega, 2 per Forza azzurri, 2 per Coraggio Italia e 1 per l’Udc. L’opposizione invece vedrà il seggio di Amalia Bruni, 5 seggi per il Partito democratico, 2 per il Movimento 5 stelle e 2 per de Magistris presidente.