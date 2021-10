Elezioni Regionali, DEMA primo partito a Bagnara Calabra. Pistolesi 1260 voti

adone pistolesi

Non sono bastati ad Adone Pistolesi 1260 voti a Bagnara Calabra per un totale di 1485 preferenze con quanto raccolto in provincia, per coronare il sogno di diventare consigliere regionale. La lista DEMA non ha raggiunto il 4%, soglia necessaria per accedere alla ripartizione dei seggi, e in ogni caso a posizionarsi in testa alla lista circosrizionale sud l'ex candidato a sindaco di Reggio Calabria Saverio Pazzano.