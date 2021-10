Infrastrutture ed investimenti, il plauso del sindaco Micari al ministro Carfagna e all'On. Cannizzaro

Il sindaco Antonino MicariL’Amministrazione comunale di San Roberto esprime la propria soddisfazione per le dichiarazioni dell’onorevole Francesco Cannizzaro e del ministro Mara Carfagna, espresse durante la conferenza stampa tenutasi a Reggio Calabria e dalla quale sono emersi in via ufficiale i dati sugli investimenti ed i fondi sbloccati in favore delle infrastrutture calabresi, tra cui nello specifico si annoverano quelli per la strada a scorrimento veloce collegante la tratta San Roberto, Fiumara, Santa Lucia.

«Come è ben noto in questi ultimi mesi il Comune di San Roberto ha promosso dei tavoli tecnici presso la Prefettura e la Città Metropolitana di Reggio Calabria in cui congiuntamente al Comune di Fiumara è stato trattato il futuro della strada a scorrimento veloce ed anche la questione legata alla manutenzione del torrente Catona – spiega il sindaco Antonino Micari – Gli incontri ed i sopralluoghi serrati ed il costante e serio lavoro dell’Amministrazione che rappresento e dei suoi tecnici, unitamente alla cooperazione coi Comuni limitrofi, ha portato ad un risultato per cui decisivo è stato il contributo dell’onorevole Cannizzaro, per come sottolineato anche dal ministro Carfagna. Dopo diciassette lunghi anni un’arteria fondamentale per lo sviluppo della nostra Vallata vedrà la sua conclusione, un progetto che ho visto nascere da sindaco e che da sindaco oggi sono fiero di portare finalmente a compimento».

Il Comune di San Roberto continuerà a monitorare l’andamento degli iter burocratici necessari alla conclusione del progetto, contribuendo con lo spirito di coesione e partecipazione finora dimostrato sia con le pubbliche amministrazioni e sia soprattutto con la cittadinanza, privilegiando la concretezza a certe politiche vanesie, alimentate da sporadici annunci, sempre abborrite da chi come il sindaco Antonino Micari ha fatto del pragmatismo uno dei propri principi di vita pubblica.