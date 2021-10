a Pistolesi chiude la campagna elettorale in piazza Marconi

Chiusura di campagna elettorale a Bagnara Calabra per Adone Pistolesi che, dopo aver girato per tutti i quartieri, ha preferito intrattenersi con cittadini ed elettori nella centralissima piazza Marconi. Tanti i temi trattati con l'invito finale di scegliere con responsabilità sostenendo chi in questi anni si è speso per il bene dell'intera comunità.