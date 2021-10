ROMA Elezioni V Municipio, ultimi giorni di campagna elettorale per Monica Pietropaolo

Monica Pietropaolo con i candidati al Comune Federico Rocca e Rachele Mussolini

Ultimi giorni di campagna elettorale per la "Bagnarota" Monica Pietropaolo che si candida a Roma per uno scranno al V Municipio Prenestina Casilina. <<Prendere una decisione del genere non è facile - commenta l'esponente di Fratelli d'Italia - significa assumersi la responsabilità di una cosa molto grande. Significa purtroppo, a volte, ricevere insulti e critiche, avere poco tempo libero da dedicare a se stessi e alla famiglia, e trascurare anche il lavoro>>. Ma queste considerazioni evidentemente non hanno fermato Monica Pietropaolo che spiega i motivi di una scelta difficile, ma che giorno dopo giorno gli dà entusiasmo e forza. <<A dire il vero - spiega - l'ho fatto per dare un esempio ai miei figli e alle persone che hanno fiducia in me. Provarci non è impossibile e qualunque risultato arriverà potrò dire di averci tentato dando tutto me stessa. Inoltre ho deciso di impegnarmi non a parole ma con i fatti e l'ho fatto per la mia famiglia che voglio sia sempre più fiera di me, per la mia città che forse ha bisogno di facce nuove, sfacciate e motivate; e perché domani vorrei ascoltare i problemi di tutti e stupidamente e utopisticamente credere di poterli risolvere, che poi è quello che faccio da anni>>.

Sono tanti i motivi che hanno spinto Monica, che vive a Roma anche se da sempre le ferie estive le trascorre nella sua Bagnara, uno su tutti è l'amore per una città che sente sua tanto da volersi spendere per essa. La sua riflessione, a pochi giorni dal voto, si conclude elencando quali saranno le priorità se sarà eletta, <<sicurezza sul territorio, disabilità, e due problemi che mi stanno molto a cuore: la dispersione scolastica tra i nostri giovani e le centinaia di immobili (anche secolari) abbandonati a se stessi>>.

Red