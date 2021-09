BAGNARA CALABRA Elezioni Regionali, continua il tour elettorale di Adone Pistolesi

Adone Pistolesi davanti alla sede

Continua il tour elettorale di Adone Pistolesi nella cittadina della Costa Viola, dopo Ceramida e Pellegrina stasera alle ore 18.00 sarà a Porelli in Piazza Cappuccini. Domani 30 settembre invece alle ore 17.00 a Solano, e alle ore 19.00 in Piazza Gramsci a Marinella. Per chiudere la campagna elettorale Pistolesi ha scelto Bagnara centro e più precisamente alle ore 18.00 incontrerà cittadini, simpatizzanti ed elettori in Piazza Marconi.

Red